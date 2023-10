Giro d'Italia a Oropa, anticipata la storica processione

La processione al santuario di Oropa, tradizione che risale al 1600 tanto cara ai biellesi, sarà anticipata a sabato 4 maggio. La decisione è stata presa poiché la tappa Giro d'Italia di ciclismo del 5 maggio arriva proprio a Oropa.

L'amministrazione del santuario mette fine alle polemiche che erano state sollevate proprio per la concomitanza dei due eventi.

"Preso atto dell'evento sportivo verso il quale si esprime la soddisfazione per la promozione del territorio e del Santuario stesso, nonostante il rammarico per il mancato tempestivo coinvolgimento e nella volontà di mantenere la tradizione risalente al 1600 e cara alla popolazione di Biella - si legge in una nota - si è deciso di far effettuare la processione e la Santa Messa vespertina di fronte alla Vergine Maria alle 18 di sabato 4 maggio 2023, rientrante già nell'ambito delle celebrazioni domenicali".

L'anticipo della processone è stato deciso in una riunione presieduta dal vescovo Roberto Farinella nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di Oropa con gli amministratori delegati don Stefano Vaudano e Giancarlo Macchetto e il rettore don Michele Berchi.



