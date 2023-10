Condannato per usura, latitante arrestato nell'Astigiano

È finita dopo quattro mesi la latitanza di Emanuele Lo Porto, 62 anni, ricercato per una condanna definitiva a nove anni per usura ed estorsione. L'uomo è stato arrestato in un'operazione congiunta tra carabinieri e polizia in una casa a Rocca d'Arazzo, in provincia di Asti.

L'uomo, che è anche indagato per tentato omicidio, era sparito a giugno, prima della sentenza della Cassazione, dall'appartamento di Castiglione, sempre nell'Astigiano, dove si trovava agli arresti domiciliari. La condanna definitiva riguardava gravi fatti di usura commessi tra il 2017 e il 2019.

Secondo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Asti, per il tentato omicidio, Lo Porto, nel 2017, aveva sparato contro un pregiudicato di origini albanesi. Il ferimento, secondo gli inquirenti, era maturato in una faida per il controllo del territorio.

Durante l'irruzione delle forze dell'ordine il latitante non ha opposto resistenza, mentre il proprietario della casa dove è stato rintracciato Lo Porto è stato denunciato per favoreggiamento.



