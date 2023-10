Benini, in disaccordo con Zaki ma il Salone non silenzia

(di Amalia Angotti) Il Salone del Libro non chiude le porte a Patrick Zaki dopo le parole su Israele e conferma l'incontro previsto per il 17 ottobre a Torino. A ospitare l'appuntamento, nell'ambito dell'evento collaterale 'Aspettando il Salone', non sarà più il Sermig - Arsenale della pace come inizialmente previsto, ma il circolo culturale Hiroshima mon amour. "Sono in totale disaccordo con alcuni commenti di Patrick Zaki, che mi hanno sconcertata e anche molto addolorata, ma non per questo riesco a immaginare di togliere la parola alla presentazione di un libro: rispetto gli impegni presi con gli editori e non dispongo della libertà d'opinione altrui. Il Salone, e Torino per sua luminosa tradizione e identità, offrono la parola e l'incontro, non lo silenziano", afferma la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini.

L'autobiografia di Patrick Zaki, 'Sogni e illusioni di libertà', edita dalla Nave di Teseo, uscirà il 13 ottobre. Il Sermig ha comunicato di non volere più ospitare l'incontro perché "le condizioni sono cambiate. Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, crediamo non più opportuno confermare la disponibilità ad ospitare tale incontro che rischierebbe di alimentare ulteriori polemiche, divisioni e strumentalizzazioni".

Tutto il tour di presentazioni - in collaborazione con Amnesty International e La Repubblica - è confermato. La prima tappa sarà lunedì 16 ottobre al Teatro Parenti di Milano alle 21. A Torino con Zaki il 17 ottobre ci saranno Conchita Sannino di Repubblica e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International.



