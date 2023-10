Bancari in piazza, Uilca contro 'desertificazione' delle filiali

Tappa a Torino per la campagna itinerante 'Chiusura filiali? No, grazie' contro la desertificazione bancaria, promossa dalla Uilca, il sindacato Uil Credito, esattorie e assicurazioni guidato dal segretario generale Fulvio Furlan.

Dal 2018 al 2022 in Italia i comuni serviti da banche sono scesi del 10,9%, da 5.368 a 4.785 (-583). Gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4% a 20.986 (-4.423). Nel 2022 su 7.901 comuni italiani, più di 3.000, pari al 39%, non offriva l'accesso al servizio bancario. Il trend negativo coinvolge anche l'aspetto occupazionale: 14.020 dipendenti in meno nel settore, scesi da 278.152 a 264.132 (-5%). È lo scenario che fa da sfondo alla campagna itinerante "Chiusura filiali? No, grazie", L'iniziativa di Uilca è partita all'inizio dell'anno, tra ieri e oggi ha toccato Corio (Torino) e piazza Castello nel capoluogo piemontese.

Tra il 2018 e il 2022 in Piemonte sono stati chiusi 371 sportelli bancari (-18%), passando da 2.065 a 1.694. Nel 2022 571.164 persone (13,4% degli abitanti) non avevano accesso allo sportello bancario. Nella Città Metropolitana di Torino i comuni serviti da banche sono calati del 19,7% e il numero delle filiali è diminuito del 18,4%. All'iniziativa di Torino erano presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, Giovanna Pentenero, assessora al Lavoro del Comune di Torino, e Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte.

"Il nostro obiettivo è sollevare l'attenzione su questo problema di carattere sociale e trovare insieme alle banche, agli altri soggetti sociali e alla politica soluzioni a favore delle persone e delle comunità", ha spiegato Furlan.



