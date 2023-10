A Patuelli gli occhialini di Cavour, imprenditore e banchiere

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha ricevuto il Premio Cavour 2023 per "l'impegno costante, la straordinaria carriera e la profonda conoscenza del Risorgimento italiano", presso la Fondazione Camillo Cavour di Santena. "Cavour era professionalmente un imprenditore agricolo fortemente innovativo e un banchiere e le mie d'attività di origine sono proprie queste. Studiare Cavour significa studiare i basamenti dell'Unita d'Italia e dell'Europa unita. Chi non conosce questi pregressi è chiaro che ha un po' meno strumenti per costruire l'avvenire" ha commentato Patuelli. Alla cerimonia hanno partecipato esponenti del mondo bancario come Gian Maria Gros-Pietro, presidente di intesa Sanpaolo e l'ex presidente della banca Enrico Salza, il presidente dei Cavalieri del Lavoro Maurizio Sella. Presenti anche il prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna e la presidente della Fondazione Museo Egizio, Evelina Christillin.

Il Premio Cavour - che consiste in una riproduzione in oro degli occhiali del celebre statista piemontese - è assegnato ogni anno a un italiano eccellente ed è destinato alle persone che hanno contribuito e contribuiscono a continuare l'opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò tutta la vita: l'Unità d'Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, la appartenenza politica ed economica del nostro Paese alla comunità europea.



