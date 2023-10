Villa Chiuminatto festeggia i 100 anni con milonga d'autore

Villa Chiuminatto, la dimora storica nel cuore della Crocetta a Torino, costruita nel 1923, dall'architetto piemontese Gottardo Gussoni, festeggia i suoi 100 anni con un doppio appuntamento organizzato da Fondazione BuonoLopera il 21 e il 22 ottobre, mirato anche a sottolineare la vocazione della Fondazione per i temi di impatto sociale, e raccogliere fondi a sostegno della onlus torinese 1 Caffè per il progetto di restauro del Villino Caprifoglio.

Protagonisti del sabato sono Tanya Gutiérrez e Sebastián Avendaño, campioni europei di London Tango 2023, della compagnia di tango internazionale A Puro Tango, accompagnati da musicisti dal vivo. Domenica sale sul palco Dolche, la polistrumentista e cantautrice di origine valdostana che da anni risiede e lavora tra Roma e New York, reduce di vent'anni di concerti in giro per l'Europa e cinque dischi all'attivo. Artista eclettica (folk, chanson française, world music, classical music, funk, electronic music), Dolche scrive tutte le sue canzoni e suona diversi strumenti musicali, tra cui pianoforte, chitarra, basso e tastiere elettroniche. Negli anni ha collaborato con musicisti, produttori e artisti internazionali (tra cui il sassofonista Maceo Parker, il chitarrista Marc Ribot e il celebre dottore musicista statunitense Neal Barnard) e italiani (Arisa e Paola Turci, tra gli altri). All'attività musicale affianca l'impegno nel sociale insieme alla moglie, la fotografa Chiara Soldatini.



