Schianto Freccia: palloncini bianchi e rosa per la piccola Laura

Un lungo applauso e il lancio di palloncini bianchi e rosa dal sagrato della chiesa. Così San Francesco al Campo ha salutato per l'ultima volta Laura Origliasso, la bimba di cinque anni morta nell'incidente della Freccia Tricolore lo scorso 16 settembre vicino all'aeroporto di Torino Caselle.

"Da parte mia e di tutta la popolazione non posso che salutarti con amore e lacrime e dirti che non ti dimenticheremo mai. Come una stella nel cielo brilli da lassù per continuare a sorridere ai nostri sguardi sgomenti. Ciao Laura, buon viaggio", ha detto il sindaco del paese, Diego Coriasco, tra le lacrime, nel suo intervento alla fine della messa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA