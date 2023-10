Restructura, nasce Call4Ideas delle costruzioni

Restructura, salone leader del Nord-Ovest dedicato alla filiera dell'edilizia e dell'abitare, per l'edizione 2023 lancia "Call4Ideas", l'invito a raccontare casi di successo nella ristrutturazione innovativa di un fabbricato. Le 4 proposte giudicate più brillanti saranno illustrate nel convegno di apertura del salone, il 23 novembre a Torino. Si cercano casi dove sia stato sviluppato un intervento capace di superare le richieste normative minime, rendendo possibili soluzioni che oltre alla sola riqualificazione energetica del bene, abbiano anticipato le richieste contenute nella nuova Direttiva europea Epdb (Energy Performance of Buildings Directive), i cui principali obiettivi sono limitare la dipendenza energetica da paesi esteri, ridurre l'impiego di energia da fonte fossile, contrastare la povertà energetica, contrastare il cambiamento climatico.

Restructura - in programma al Lingotto Fiere di Torino dal 23 al 25 novembre - vuole così richiamare l'attenzione sulla qualità di ciò che è stato realizzato: qualità che va valutata sotto l'aspetto progettuale ed esecutivo dei lavori e per la capacità di incrementare la sostenibilità degli immobili.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA