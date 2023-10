Presidente Città studi di Biella, 'sia campus servizi formativi'

"E' fondamentale puntare su una formazione che abbia al centro i giovani, sia per loro attrattiva e coerente con cultura e prospettive del territorio oltre che virtuosa nel portare occupabilità". A parlare è Ermanno Rondi è il nuovo presidente della Città studi di Biella.

"Avremo come struttura - aggiunge - l'ambizione di contribuire allo sviluppo economico e della comunità in modo innovativo, inclusivo e sostenibile", tracciando poi la linea: "La Città studi deve essere percepita per ciò che è: un Higher Training Center, un campus di servizi formativi per lo sviluppo del territorio".

Rondi è stato presidente dell'Unione industriale, vicepresidente di Confindustria Piemonte e ad oggi è delegato al Capitale umano di Confindustria Piemonte.

"Nel triennio importante che abbiamo davanti - ha detto a proposito della Città studi - lo scambio di informazioni, l'apertura, la trasparenza, l'integrazione e le collaborazioni sono fondamentali nella ricerca di giuste chiavi di lettura per interpretare al meglio i cambiamenti che influenzano gli scenari di domani".



