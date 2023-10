Picasso Rendez-vous a Torino, oltre 300 opere del grande artista

Oltre 300 opere - disegni, litografie, incisioni, ceramiche, sculture, collage e fotografie - raccontano nei saloni settecenteschi di Palazzo Saluzzo Paesana a Torino, dal 12 ottobre al 14 gennaio 2024, un volto diverso di Pablo Picasso, a 50 anni dalla sua morte. La mostra Picasso Rendez-vous a Torino, curata da Jean Christophe Hubert per Maison Templar, è accompagnata da un percorso fotografico, curato da David Lawrence/Frederic Lecompte Dieu che introducono nel vissuto di Picasso.

"È un artista che nella sua vita ha realizzato 50.000 opere e tra queste i quadri sono 1.800 quadri. Ci sono poi 3.000 ceramiche, 34.000 opere grafiche, 6.000 disegni. Sono particolarmente orgoglioso di far conoscere al pubblico una sfaccettatura importante dell'opera di Pablo Picasso: lo spirito creativo dell'artista espresso nelle arti grafiche. Spesso quasi ignorato, questo aspetto riassume tuttavia la sintesi perfetta dell'immensa eredità artistica lasciata dal maestro di Malaga nel 1973 La creazione è tutto", spiega Jean Christophe Hubert, curatore della mostra.

L'esposizione, organizzata da Radar Eventi Culturali, Extramuseum arte e scienza e Ptk Piemonteticker, è inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni a mezzo secolo dalla morte di Picasso. Realizzata per Bruges dove è stata esposta per la prima volta, riunisce otto collezionisti belgi e francesi e comprende opere multiple, grafiche e disegni di Pablo Picasso e del suo entourage, tra cui Jean Cocteau, Dora Maar e Françoise Gillot. Insieme al Museo d'Arte Pablo Picasso di Münster, questa è la seconda più grande collezione di arte grafica di Picasso esposta al mondo. Dopo Torino la mostra andrà a Istanbul e poi a Parigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA