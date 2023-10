Orchestra Rai, Orozco-Estrada debutta come direttore principale

Con un concerto anteprima della prossima ricchissima stagione di concerti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 2023-24, il maestro Andrea Orozco-Estrada debutta sul podio il 14 ottobre all'Auditorium 'Arturo Toscanini' di Torino, come direttore principale. Con un programma capace di attrarre esperti conoscitori di musica classica come neo frequentatori di sale musicali: la Sinfonia Jupiter di Mozart e i Quadri di un'esposizione di Musorgskij.

"Mi sembrava giusto cominciare con un lavoro di Mozart, autore che apre sempre le porte del cuore", ha raccontato oggi il direttore di origine colombiana illustrando le sue intenzioni future insieme al direttore artistico dell'Osn Rai, Ernesto Schiavi e al sovrintendente Gianluca Picciotti.

"Ho già diretto negli anni questa grande orchestra - ha detto Orozco-Estrada, già direttore di orchestre come la Sinfonica della Radio di Francoforte, la Houston Symphony Orchestra e la Wiener Symphoniker - ma ora dovremo condividere un linguaggio insieme, i colori della musica, la passione. Ci conosceremo meglio passo per passo, per offrire al pubblico il meglio"". Il direttore Schiavi e il neodirettore hanno poi posto l'accento sulle novità in progetto per avvicinare il pubblico, sia in presenza, sia in differita su Radio 3 Rai e Rai5: l'istituzione di un mini speach introduttivo dei concerti per immergere il pubblico nell'universo musicale di riferimento, e una serie di incontri nelle scuole, al Dams e al Conservatorio con il quale ci saranno scambi alla ricerca di nuovi talenti: tra l'altro Orozco-Estrada dirigerà alcune prove dell'Orchestra composta dagli studenti e inviterà l'Osn a provare alcuni pezzi di brani composti dagli studenti. "La musica è un linguaggio vivo e contemporneo da condividere", ha detto il maestro.

La stagione apre il 26-27 ottobre con il concerto sold out, diretto da Fabio Lusi con la grande pianista Martha Argerich, impegnata nel Concerto n.1 di Beethoven e la Sinfonia n.5 di Cajkovskij. Sold out anche il concerto del 2-3 novembre con Robert Treno sul podio, la Sinfonia n. 5 di Mahler e un brano di Charles Ives.



