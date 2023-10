Monoposto con motore ibrido, 8 record mondiali per pilota 76enne

Record mondiali in serie, in tutto 8, alla guida di un veicolo ibrido elettrico/idrogeno per il pilota e imprenditore torinese Gianmaria Aghem, 76 anni. Li ha ottenuti sulla pista di alta velocità del Nardò Technical Center, in Puglia con la sua Blizz Primatist Hybrid, monoposto di ultima generazione. Sono record di velocità, durata e distanza, che ora sono in attesa di essere omologati dalla Federazione internazionale ai automobilismo.

Aghem già nel 2021 aveva fatto registrare 7 record nella categoria relativa ai motori elettrici. I record della Primatist Hybrid pilotata da Aghem s Riguardano due categorie: la XI Classe 1 fino a 500 Kg (effettivi 500 Kg) e la XI Classe 2, con le zavorre, da 500 Kg a 1.000 Kg (effettivi 510 Kg). Nella prima categoria Aghem ha ottenuto i primati su: 10 miglia, percorse in 4 minuti 10 secondi 396 millesimi alla velocità media di 231,38 chilometri orari; 100 chilometri, in 24 minuti 21 secondi e 641 millesimi, a 246,29 km/h; 100 miglia in 38 minuti 49 secondi e 207 millesimi, a 248,74 km/h.

· Nella Classe 2 record: su 10 miglia in 5'43" e 327 millesimi alla velocità media di 168,75 Km/h; 100 chilometri in 32'14" e 459 millesimi, a 186,09 km/h; 100 miglia in 49:41,532 alla velocità media di 194,32 Km/h · "Questi record - commenta il ilota torinese - sono il frutto di un grande lavoro e di una grande squadra, una meravigliosa avventura iniziata nel 2016. Abbiamo aggiunto un altro tassello molto importante, attraverso anche l'uso dell'idrogeno. Blizz Primatist Hybrid non è solo una monoposto innovativa, è anche un profondo studio nel campo dei veicoli ad emissioni zero".

Il pilota torinese ringrazia l'equipe dell'Unità Oncologica dell'ospedale Molinette di Torino, "che - racconta - mi ha messo nelle condizioni di poter andare in pista, nonostante i problemi di salute che da qualche tempo a questa parte mi trovo costretto ad affrontare".



