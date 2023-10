Israele: Torino, 200 al presidio con le bandiere palestinesi

Presidio oggi pomeriggio a Torino, in piazza Foroni (nel quartiere Barriera di Milano), organizzato da Progetto Palestina e Bds Italia, movimento per i diritti del popolo palestinese. Vi hanno partecipato circa 200 persone.

"Essere solidali con i palestinesi, vittime di un colonialismo di 75 anni, non vuol dire essere filoterroristi, e neppure antisemiti, lo capisca anche il nostro governo. Significa schierarci dalla parte di popoli orrendamente oppressi. Quello che sta accadendo in questi giorni è solo la punta dell'iceberg", hanno detto i portavoce lanciando la manifestazione di sabato a Torino, con ritrovo in piazza Crispi.

Oggi pomeriggio i manifestanti hanno sventolato o steso a terra bandiere palestinesi. "Prendere le distanze da Hamas? - ha detto una ragazza con il capo avvolto nella tradizionale kefiah palestinese - non è questo il punto. Certo che sono state compiute violenze atroci, ma la resistenza palestinese è fatta da tantissime associazioni umanitarie e di liberazione, fermarsi a questo non spiega cosa sta accadendo in quelle terre che da 17 anni patiscono un embargo di cibo, acqua e medicine assassino" "Senza liberazione e un processo di decolonizzazione definitivo - ha aggiunto uno studente universitario - non vi sarà mai, proprio mai la pace in Israele e in Palestina. La politica di due pesi e due misure, anche quando si devono contare i morti, non porterà mai da nessuna parte".

Un'altra giovane ha ricordato l'iniziativa di questa mattina all'università "anche per ricordare che gli studenti palestinesi non sono liberi di fare nulla e muoversi perché vengono bloccati dagli innumerevoli check point che li isolano dal mondo".





