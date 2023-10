Una bandiera israeliana è stata appesa al balcone del sindaco di Asti Maurizio Rasero al balcone del suo ufficio in Municipio.

L'ha fatta avere l'associazione Italia Israele.

"Ringrazio il sindaco Rasero per la sensibilità dimostrata in un momento così difficile per il popolo israeliano e per tutto il mondo libero", commenta il presidente dell'Associazione Italia Israele, Luigi Florio.



