Il Palazzo civico di Torino apre le porte per le Giornate Fai

Conoscere Palazzo Civico attraverso i set di film e serie tv girati al suo interno. È il progetto a cui sta lavorando la presidente del Consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, insieme a Film Commission Torino Piemonte e annunciato oggi alla presentazione dell'adesione della Città, con il municipio, alle Giornate Fai d'autunno, il 14 e 15 settembre.

"Festeggeremo così i 360 anni di Palazzo Civico, che ogni anno accoglie circa 7.000 visitatori - spiega Grippo - e per l'occasione aggiungiamo al percorso di visita due sale normalmente non accessibili, l'ex sala matrimoni oggi Sala Musy e l'ufficio che mi ospita, dove ci sono alcuni elementi simbolici dell'attività del Consiglio. Inoltre - aggiunge - la collaborazione con Film Commission e l'interesse mostrato dai produttori di utilizzare il municipio come set diventerà una progettualità per un tour del palazzo attraverso i set che ha ospitato negli anni". Fra gli ultimi titoli, 'La legge di Lidia Poet', 'Il conte di Montecristo', 'Il Gattopardo'. E per conoscere meglio la macchina cinematografica e il rapporto col territorio anche Fctp aprirà la sua sede per le Giornate del Fai. "È un onore che Palazzo Civico sia stato inserito nelle Giornate Fai - aggiunge la vicesindaco Michela Favaro -, perché oltre ad essere il luogo istituzionale per eccellenza è anche la casa di tutti i cittadini e le cittadine". E va in questo senso anche la decisione di tornare a festeggiare, il 6 novembre dopo anni di interruzione, il compleanno del primo Consiglio comunale eletto, che compie 175 anni.



