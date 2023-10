'Gente di lago', sul lago Maggiore arrivano 15 chef stellati

Sono 15 gli chef stellati attesi domenica all'Isola Pescatori (Stresa) sul lago Maggiore per la sesta edizione di 'Gente di lago e di fiume'. Tra loro, anche i tre stelle Michelin Paolo Casagrande, del Lasarte di Barcellona, e Chicco Cerea, del Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo). Gli chef, che complessivamente portano sull'isola 20 stelle, domenica cucineranno insieme ai cuochi dei ristoranti locali in dieci isole del gusto allestite per l'occasione.

Presenti Marco Sacco (due stelle al Piccolo Lago di Mergozzo, Vco, nonché fondatore di 'Gente di lago e di fiume'), e gli chef con una stella Alessandro Gilmozzi (El Molin di Cavalese, Trento), Christian Balzo (Piano 35 a Torino), Andrea Aprea (Andrea Aprea Restaurant di Milano), Mauro Elli (Il Cantuccio di Albavilla, Como), Luca Marchini (L'erba del re di Modena), Giorgio Bartolucci (L'atelier Restaurant e Bistrot di Domodossola, Vco), Paolo Griffa (Caffè Nazionale ad Aosta), Gianfranco Pascucci (Al porticciolo di Fiumicino, Roma), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso Home&Restaurant di Milano), Riccardo Bassetti (Il Porticciolo a Laveno Mombello, Varese), Marta Grassi (Tantris di Novara) e Davide Marzullo (Trattoria contemporanea di Lomazzo, Como).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA