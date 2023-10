Fotografia è Donna, 120 immagini Magnum Photos a Saluzzo

Donne fotografe e donne fotografate. Le une, come le altre, raccontate nella mostra "Fotografia è donna. L'universo femminile in 120 scatti dell'agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi", visitabile da venerdì 13 ottobre (inaugurazione giovedì 12 alle 18) al 25 febbraio, nelle sale dell'antico castello, oggi museo, de La Castiglia di Saluzzo in provincia di Cuneo. "Fotografia è donna", curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, è un progetto organizzato da Comune di Saluzzo e Fondazione Artea, in collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia, Magnum Photos e Fondazione Amleto Bertoni.

L'esposizione si sviluppa lungo un percorso costituito da sei nuclei tematici; spazio e tempo si intrecciano così in un'indagine sui grandi cambiamenti sociali che hanno caratterizzato gli ultimi 100 anni, affrontando il contesto familiare, la crescita, l'identità, i miti della bellezza e della fama, le battaglie politiche e la guerra.

Da Inge Morath a Olivia Arthur, passando per Myriam Boulos, Cristina De Middel, Bieke Depoorter, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Lúa Ribeira, Alessandra Sanguinetti, Marilyn Silverstone, Newsha Tavakolian, in mostra ci sono autrici di fama internazionale e giovani fotografe contemporanee. Pur concentrandosi sull'autorialità femminile, la mostra offre al contempo esempi di come alcuni celebri fotografi (Robert Capa, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Rafal Milach, Paolo Pellegrin, Ferdinando Scianna) abbiano saputo dar forma all'identità femminile con la propria arte.

In stretto collegamento con la mostra di Saluzzo, la Fondazione Artea propone al Filatoio di Caraglio (Cuneo), dal 19 ottobre al 25 febbraio la monografica "Inge Morath. L'occhio e l'anima" che celebra, nel centenario dalla nascita, la prima fotogiornalista nella storia della Magnum.



