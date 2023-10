Cammino Don Bosco, fra Chieri e Astigiano 5 giorni di trekking

L'itinerario escursionistico del Cammino di Don Bosco, sulle orme dei percorsi seguiti da San Giovanni Bosco per portare i suoi ragazzi a camminare e pregare, è stato ufficialmente registrato nella Rete Escursionistica della Regione Piemonte. Per promuoverlo sono al via una conferenza e 5 giorni di trekking organizzati.

Il primo appuntamento è il 20 ottobre alle 17 nella alla Biblioteca Civica di Chieri. Ma per fare conoscere l'itinerario sul campo, dal 17 al 21 ottobre il progetto Strade di Colori e Sapori propone un trekking promozionale organizzato dalla Città di Chieri, dall'asd Nordic Walking Andrate e da Turismo Torino.

Il trekking, con la partecipazione di qualificati tour operator e blogger, avrà il suo culmine sabato 21 ottobre, quando Chieri accoglierà l'arrivo in contemporanea del trekking promozionale e della passeggiata Cammina Chieri, e festeggerà la seconda edizione della Festa dei Camminatori, che vede protagonisti i gruppi di cammino del chierese. Le informazioni sono reperibili sul sito del Comune.

Partendo dal Santuario di Maria Ausiliatrice, luogo simbolo dei salesiani dove è sepolto San Giovanni Bosco, il Cammino conduce al Colle Don Bosco attraverso tre diversi cammini - alto, medio e basso - tutti percorribili senza difficoltà e unibili a formare percorsi ad anello di 5 - 6 tappe, oppure completabili con più passeggiate di un giorno.

Al protocollo d'intesa per la registrazione e valorizzazione del Cammino di Don Bosco, che vede la Città metropolitana di Torino capofila, hanno aderito la Provincia di Asti e oltre venti Comuni.



