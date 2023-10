Azienda funebre introduce pet therapy per i parenti dei defunti

Pet therapy per alleviare il dolore psicologico dei parenti dei defunti. E' l'ultima iniziativa varata da Giubileo, l'azienda di onoranze funebri che proprio quest'anno ha festeggiato il 25° dalla fondazione e che si è già resa artefice del primo hub integrato per le pratiche post funebri e la 'Sala Multimediale del Commiato' per "cerimonie di addio laiche e religiose con fruizione worldwide" anche in streaming.

"Gli Interventi Assistiti con Animali (Iaa) includono un'ampia gamma di azioni tese a migliorare salute e benessere delle persone con il coinvolgimento degli amici a quattro zampe.

Sono l'ultima frontiera nei percorsi integrati di elaborazione del lutto con professionisti titolati, che pionieristicamente abbiamo introdotto in Italia dal 1998", spiega Serena Scarafia, presidente del cda di 'Giubileo'.

"Siamo specializzati da oltre 10 anni negli interventi assistiti con il cane secondo le linee guida del ministero della Salute", spiega Antonia Tarantini, presidente dell'Associazione Aslan e pedagogista esperta in IAA: "Con il progetto-pilota 'Mi Af-Fido a Te' erogheremo educazione assistita con animali a supporto emotivo dei familiari dei defunti. La presenza del cane aiuterà ad alleviare il lutto, esercitando un'influenza positiva nel contesto dell'ultimo saluto al proprio caro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA