Applausi a scena aperta per Cabaret all'Alfieri di Torino

Lunghi applausi a scena aperta per il debutto al Teatro Alfieri di Torino dello spettacolo Cabaret, il musical reso famoso dal film di Bob Fosse con Liza Minnelli.

La nuova attesa produzione, realizzata tutta a Torino, trasporta il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni '30 a un passo dall'avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane. Protagonisti Arturo Brachetti, nel ruolo di maestro delle cerimonie e Diana Del Bufalo. Con loro Cristian Catto (Clifford Bradshaw), Christine Grimandi (Fraulein Schneider), Fabio Bussotti (Herr Schultz), Giulia Ercolessi (Fraulein Kost) e Niccolò Minonzio (Ernst Ludwig). I costumi sono ideati e realizzati da Maria Filippi, costumista teatrale e cinematografica che ha lavorato nei maggiori teatri italian In platea per la prima l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia, la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin, Piero Chiambretti, Giulio Base, direttore dal 2024 del Torino Film Festival. Regista dello spettacolo Luciano Cannito insieme a Brachetti. "Amo Torino e credo in questo progetto. Abbiamo scelto di esordire con uno spettacolo difficile, ma grandioso, che potesse accendere un faro su Torino" ha detto Fabrizio di Fiore, il nuovo proprietario dei Teatri Alfieri e Gioiello. Repliche fino al 15 ottobre, poi la tournée che toccherà tutti i maggiori teatri italiani.



