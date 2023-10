Alla Holden torna Ossessioni, gli scrittori raccontano le loro

La scuola Holden chiede ad autrici e autori di raccontare la propria personalissima ossessione. Per Martin Amis erano i videogiochi. Per Mc Carthy il Tintin di Hervé, ma non il film. Per Henry Miller gli ufo. Per Flannery O'Connor e Jonathan Franzen, gli uccelli, di qualsiasi specie e provenienza. Per Marco Missiroli Emmanuel Carrère e per Ilaria Gaspari, invece, gli hotel.

Ogni mese tre o quattro protagonisti del panorama culturale italiano raccontano la propria inconfessabile mania davanti a un pubblico live che li segue in streaming. Le masterclass, che durano circa quaranta minuti, vengono poi registrate e pubblicate sui canali della scuola. Oltre che alle Ossessioni, la scuola si dedicherà, come da tradizione, alle tecniche: il programma prevede infatti anche delle Masterclass che faranno luce su aspetti tecnici della scrittura e del linguaggio - come la lezione di Vera Gheno sulla capacità della lingua di assorbire nuovi vocaboli e integrarli nell'uso - fino gli approfondimenti sul linguaggio legale, o sulla ricerca di fonti accreditabili in ambito giornalistico.

Questi gli incontri in calendario: il 12 ottobre, alle 13 Andrea Chiarvesio, il ruolo del caso nei giochi da tavolo; il 16 ottobre alle 13.30 Federica Fracassi, Trilogia della città di K; il 23 ottobre alle 13 Viola Di Grado, bambole; il 15 novembre, alle 16 Loredana Lipperini, Stephen King; il 16 novembre, alle 18 Stefano Bessoni, Tim Burton; il 17 novembre, alle 16 Antonella Lattanzi, Madame Bovary.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA