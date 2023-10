Unc, in Piemonte difficoltà ad attuare il patto anti-inflazione

Per l'applicazione del patto anti-inflazione "ci difficoltà attuative in Piemonte: molti esercizi e centri commerciali sono privi di materiale e istruzioni su come procedere, tanti consumatori ignorano l'iniziativa" anche se Torino "parrebbe la prima città ad aver iniziato ad esporre il bollino sui prodotti interessati dal provvedimento". Lo rileva l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc).

"Fermare il prezzo in salita di un prodotto, come l'olio d'oliva che solo nell'ultimo mese in Piemonte ha registrato un rialzo del +3,8%, aiuta. - è la disamina del legale - Ma, se e a essere calmierato è un articolo già in calo dal mese precedente come cereali (-2,5%), farina (-1,1%), riso (-1,5%), si andrebbe a sostenere un costo che, seppur bloccato, sarebbe inadeguato all'andamento del mercato: quindi, alla fine più elevato".

"L'inflazione in Piemonte - chiosa Polliotto - rispetto al 2022 è scesa di circa 3 punti percentuali, con le materie prime meno care. Luce e gas, più alte rispetto al periodo pre-crisi, costano sempre meno del record del quarto trimestre 2022, stante il minor impiego del riscaldamento per il clima mite.

Fondamentale, invece, tagliare accise sui carburanti e oneri di sistema sull'energia elettrica, nuovamente in fattura da aprile con un aumento di circa il 20%".



