Sulla gru per protesta contro lo sfratto, sceso nella notte

E' sceso nella notte dalla gru su cui era salito ieri mattina alle 11 l'uomo di 40 anni protagonista della protesta in via Filadelfia, nel quartiere Santa Rita di Torino. Aveva minacciato di lasciarsi cadere nel vuoto. Le trattative per convincerlo a farlo scendere da parte dei negoziatori della polizia erano durate tutto il giorno.

L'uomo, padre di tre figli, era stato sfrattato all'alba da un alloggio in via Nizza, dove viveva con la madre e due cani.

Gli animali erano stati portati sul posto, quando il 40enne aveva chiesto di vederli. Ma neanche questo era servito per fare desistere l'uomo, che, a petto nudo, ha continuato nella sua protesta. Alle 23.45 poi è finalmente sceso.



