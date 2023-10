Il Comando dei Vigili del Fuoco di Asti si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla sindrome Pans Pandas, grave malattia pediatrica che compromette la normale funzione neurologica del cervello causando l'insorgenza di disturbi psichiatrici.

"Ci uniamo all'iniziativa - spiegano dal comando provinciale - per sensibilizzare e diffondere la conoscenza di questa sindrome, quale simbolo di lotta e speranza per le famiglie".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA