Polizia arresta due rapinatori, sono accusati di nove colpi

Sono accusati di aver commesso 9 rapine due uomini arrestati dalla polizia di Torino. Armati di coltelli, avrebbero agito tra il 16 e il 28 dicembre 2022.

L'inchiesta era partita dopo l'arresto avvenuto proprio la notte del 28 dicembre di uno dei due, fermato mentre tentava di rapinare un hotel. Con il volto coperto da un passamontagna e armato di una grossa mannaia da cucina, aveva fatto irruzione al 'President', in via Antonio Cecchi, nel quartiere Aurora. Una guardia giurata in servizio di vigilanza era intervenuta e aveva intimato al rapinatore, un 40enne, di buttare l'arma. Quando quest'ultimo si era avventato contro il vigilante, la guardia aveva sparato un colpo di pistola ferendolo alla gamba. Dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza dell'albergo e dalla body-cam indossata in quell'occasione della guardia giurata, gli investigatori avevano accertato che nelle prime fasi del tentativo di rapina c'era un complice, che si era dato alla fuga.

Le indagini hanno permesso di identificare il secondo uomo e di accertare le otto rapine che avevano precedentemente messo a segno. La Squadra Mobile hanno così notificato il provvedimento di misura cautelare al 40enne che già si trovava in carcere a Torino e hanno rintracciato, nella casa di un suo amico dove aveva trovato ospitalità nell'ultimo periodo, e arrestato il secondo rapinatore.



