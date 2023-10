Nanni Moretti, mia passione per il teatro nata dopo il Covid

"Mi interessano questi testi perché parlano della solitudine delle donne e della fragilità degli uomini, sono due commedie e una lingua per niente datate. Basta ascoltare la musica che c'è nei testi di Natalia Ginzburg e basta assecondare e valorizzare la musica interna alle sue commedie". Così Nanni Moretti ha parlato al Tg3 del suo debutto come regista teatrale al Carignano di Torino, dove ieri sera è andata in scena con "Diari d'amore", ovvero Dialoghi e Fragola e panna, due commedie di Natalia Ginzburg. Moretti, molto applaudito dal pubblico quando al termine dello spettacolo è salito sul palco con il cast, ha anche reso noto che sta producendo due film non suoi.

"Ho riletto tutte le commedie di Natalia Ginzburg, ho scelto queste due, una delle quali non era mai stata allestita a teatro", ha raccontato durante il rinfresco al Carignano.

"L'amore per il teatro da spettatore è diventato più forte dopo la pandemia. Ho sempre frequentato i teatri, ma a volte più per dovere. Invece, dopo il Covid, si è amplificata una passione vera". Moretti ha scherzato sul sostegno di un teatro francese, oltre a quello del Teatro Stabile di Torino, dell'Emilia Romagna e del Teatro di Napoli: "mi amano tanto e mi prendono sul serio.

Come diceva mio padre quando prendevo un bel voto in latino e greco, finché dura.." In un messaggio audio al direttore artistico Valerio Binasco Moretti ha detto di essere molto contento di cominciare la sua prima avventura teatrale proprio da Torino "che mi ha sempre riservato un'accoglienza affettuosa e discreta, sono legato alla città e al suo Festival del Cinema".



