Liotti e Mastalli, in Anima Gemella tra medium e amore

Cosa accade quando Carlo Buotempi (Daniele Liotti), medico vedovo e prossimo alle nozze con una collega, Adele (Valentina Corti) si imbatte in Nina (Chiara Mastalli), sedicente medium che vive di truffe e piccoli espedienti? È possibile che la defunta moglie del primo stia cercando di comunicare? Sono queste le due domande a cui la serie tv di Canale 5, in quattro prime serate, ambientata a Torino, 'Anima gemella', in onda da mercoledì 11 ottobre diretta da Francesco Micciché e realizzata da RTI ed Endemol Shine Italy, tenta di rispondere. Un incontro inatteso che ci farà scoprire il mistero per il quale la vita può continuare a sorprendere. Anche dopo la morte. Nella storia, spiega Daniele Liotti - c'è la linea sentimentale, c'è il giallo il mistery, e anche un pizzico di paranormale". L'attore per la prima volta interpreta un medico "Questo - ammette - è uno dei motivi che mi hanno spinto ad accettare - sognavo di fare Medicina.

Carlo è un chirurgo, dunque un uomo di scienza, che si ritrova a fare i conti con qualcosa che non riesce a spiegare razionalmente. Ma ha anche un lutto da elaborare. Sua moglie è morta per un virus e lui non è riuscito a salvarla, vive questo senso di colpa ed era molto innamorato. Per prepararmi, molto prima dell'inizio delle riprese, ho fatto un corso di primo soccorso, ho imparato a usare gli strumenti per la pressione oggi me la misuro da solo, a qualcosa è servito, ho anche imparato a fare il massaggio cardiaco". Nel suo doloroso percorso di rinascita le sue nuove certezze crollano, quando si inserisce Nina (Chiara Mastalli) che sbarca il lunario imbrogliando il prossimo, ma ha il talento di saper imitare la voce di chiunque. "E, durante una seduta spiritica in cui Carlo viene suo malgrado coinvolto, cade in un apparente stato di trance - spiega l'attrice - e comincia a parlare con la voce di Adele, pronunciando una frase che apparteneva proprio alla moglie. Un gioco di parole con cui i due coniugi erano soliti scherzare. Dice Chiara Mastalli: "mi hanno scelto poco prima delle riprese. Nina è un personaggio ricco di sfumature. Non è stato facile, è istintiva, sensibile e bisognava riuscire a non cadere nella macchietta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA