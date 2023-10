Il più antico piroscafo a vapore d'Italia si rifà il look

Il più antico piroscafo a vapore d'Italia in esercizio, il 'Piemonte', appartenente alla flotta della Gestione Navigazione Laghi e operativo sul lago Maggiore, da oggi si ferma per i lavori di refitting (riparazione e rinnovamento). L'imbarcazione è stata consegnata ad Arona (Novara) alla ditta che si è aggiudicata l'appalto, la 'Casa del motore' di La Spezia.

Gli interventi, della durata prevista di 18 mesi, riguardano la sostituzione delle caldaie con altre strutture a maggiore efficienza, il rifacimento di tutti gli impianti e il rinnovo degli arredi interni. L'investimento è di circa 3,8 milioni di euro. Il 'Piemonte', lungo 51,20 metri e con propulsione a pale, venne costruito nel 1904 dai cantieri Escher Wyss di Zurigo, in Svizzera. Dopo importanti interventi di rinnovamento, nel 2006 è tornato a navigare per effettuare servizi speciali e crociere.

"La valorizzazione del patrimonio storico e culturale costituito dalla flotta di Navigazione Laghi rappresenta per il governo una priorità da mettere a disposizione di tutto il territorio" il commento del sottosegretario alla Presidenza dei Ministri, il senatore Alessandro Morelli. "Grazie all'impegno del ministro Salvini è stato possibile reinvestire gli utili di bilancio 2022 dell'ente Navigazione Laghi programmando questo importante investimento".



