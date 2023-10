Due nuovi centenari festeggiati nell'Astigiano

Due nuovi centenari sono stati festeggiati nell'Astigiano. Sono Alessandro Rota, nato a Cella Monte (Alessandria) nel 1923, ufficiale medico durante la Seconda Guerra Mondiale quando è stato internato in un campo in Germania. Fugge, e dopo un viaggio travagliato riesce a tornare a casa.

A festeggiarlo, oltre alla famiglia, è intervenuto il presidente della Provincia e sindaco del Comune di Asti Maurizio Rasero, che gli ha consegnato la pergamena nominandolo "Patriarca dell'Astigiano".

La seconda festeggiata è Pierina Pregno, nata a Isola d'Asti nel 1923 da una famiglia di ortolani.

A festeggiarla, oltre alla numerosa famiglia, Maurizio Rasero che l'ha nominata "Patriarca dell'Astigiano". Con lui a rappresentare il Comune di Asti Debora Biglia, consigliere comunale e nipote della festeggiata e Monica Masino, sindaco di Montegrosso d'Asti, paese in cui l'anziana ha vissuto per diversi anni.



