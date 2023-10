De Gaetano, 10.000 richieste per incontrare Tim Burton

Abbiamo ricevuto 10.000 richieste per incontrare Tim Burton, dalla masterclass alla proiezione del film. Non sapevamo cosa rispondere e per questo ci siamo inventati per la prima volta il 'tappeto viola' dove domani alle 18 si potrà chiedergli un autografo o fare un selfie con lui".

Lo ha detto Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema dove apre la mostra 'Il mondo di Tim Burton'.

Il regista, per la prima volta a Torino, ha visitato ieri la mostra ed è rimasto entusiasta. "In particolare lo ha colpito la riproduzione del suo studio, ha detto che tutta la Mole gli sembrava la materializzazione del suo immaginario, come se fosse il suo laboratorio. Era in estasi, è andato via, è tornato più volte, ha spostato alcune figure ed è rimasto molto colpito dai gadget che abbiamo preparato. Ha ironizzato 'questi me li porto a casa'" ha raccontato De Gaetano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA