Comincia la festa della Juve con Elkann e dirigenza

Il Pala Alpitour si è colorato di bianconero, è cominciata la grande festa "Together, a Black & White Show" organizzata per festeggiare il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Presentato dalla madrina d'eccezione, Cristina Chiabotto, l'evento è cominciata nel segno della beneficenza, con le donazioni per Save the Children. Sulle tribune è presente John Elkann, presidente di Exor, oltre a tutta la dirigenza della Juventus, dal presidente Gianluca Ferrero all'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Inoltre, al Pala Alpitour ci sono tutti i calciatori della prima squadra rimasti a Torino durante questa pausa per le Nazionali, da Dusan Vlahovic a Nicolò Fagioli, guidati dal tecnico Massimiliano Allegri. L'attesa, intanto, sale per vedere le leggende del passato, da Zidane a Del Piero a tanti altri, che si sfideranno sul campo allestito al Pala Alpitour.



