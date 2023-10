Calcio: Juve; Elkann, 'abbiamo ancora tante cose da fare'

"Ho provato gratitudine per tutti voi che siete qui per la Juve: 100 anni sono tanti, abbiamo visto qualcosa di straordinario ma dobbiamo fare ancora tante cose come famiglia bianconera": il presidente di Exor, John Elkann, chiude con questo intervento la grande festa al Pala Alpitour per il centenario della proprietà della famiglia Agnelli. "E' stata una ricorrenza unica, festeggiamo i 100 di una famiglia che è sinonimo di garanzia per il futuro del club - l'intervento dell'attuale tecnico, Massimiliano Allegri - e avremo bisogno dei tifosi per raggiungere i nostri tifosi quest'anno. Lippi? E' sempre stato un punto di riferimento per me". Anche Zinedine Zidane prende il microfono e infiamma il Pala Alpitour: "Sono contento di aver passato questi momenti con la famiglia bianconera, ogni tanto fa bene" dice il francese; "E' sempre un'emozione unica indossare questi colori" il pensiero di Alessandro Del Piero.



