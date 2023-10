Asti-Cuneo, al via ultimo lotto dopo ok ministero della Cultura

Possono partire i lavori dell'ultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo. L'ultimo nullaosta necessario, da parte del ministero della Cultura, è arrivato: "tutte le prescrizioni sono state ottemperate". Via libera quindi al cantiere del tratto Verduno-Cherasco.

La giunta regionale del Piemonte può ora quindi procedere con la delibera "che approva la localizzazione, la conformità urbanistica e l'autorizzazione paesaggistica dell'opera".

Le 31 prescrizioni emerse nel decreto Valutazione impatto ambientale dell'aprile scorso non riguardavano il tracciato, ma suggerivano interventi di tipo paesaggistico e di mitigazione ambientale, in particolare la copertura dei tratti in esterna all'altezza della Tenuta di Pollenzo, per ridurre l'impatto con corridoi ecologici già realizzati su altre arterie.

Il lavoro di questi mesi ha coinvolto la concessionaria autostradale Asti-Cuneo e la Sovrintendenza e, "con il coordinamento della Regione, ha consentito di approfondire e migliorare il progetto definitivo" dell'ultimo lotto..

"Ci siamo insediati, nel giugno 2019, ereditando un cantiere senza copertura finanziaria e senza autorizzazione. - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Ci siamo messi da subito al lavoro, abbiamo sbloccato le procedure amministrative, le risorse e i lavori e ora possiamo dire che l'opera si concluderà entro il 2024 mantenendo l'impegno che questo territorio attende da troppi anni".

L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, rimarca l'impegno degli enti coinvolti: "centinaia di telefonate, decine di riunioni tra Torino e Roma sono servite per arrivare a questo risultato a cui nel 2019 in pochi credevano. La determinazione della nostra amministrazione regionale e di un governo attento al territorio ci porta oggi ad avere la certezza che l'opera procederà senza intoppi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA