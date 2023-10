Archeia Orchestra, la musica sul cambiamento climatico

Si chiama Cruda Beltà il cartellone di spettacoli musicali di Archeia Orchestra, presentato nella Sala del 15mo piano della Città Metropolitana. E' il racconto - attraverso la musica, il teatro e l'immaginazione - della duplice veste della natura, magnifica e tenebrosa al tempo stesso. E' stato realizzato con opere inedite attraverso testi e musiche originali sul tema del cambiamento climatico e del suo impatto sulle generazioni presenti e future con l'obiettivo di avvicinare un pubblico ampio per sensibilizzarlo.

Archeia Orchestra nasce a Torino nel 2017 nella forma di un ensemble di strumentisti ad arco, riunendo giovani artisti formati presso i principali Atenei e Conservatori d'Italia. Nel 2019 si trasforma in Associazione Archeia, interamente coordinata da giovani under 30 per produrre spettacoli con compositori emergenti e creare reti con le realtà artistiche giovanili del territorio. Il direttore stabile dell'Orchestra, Giacomo Poma e il direttore artistico Gabriele Cervia, hanno presentato la stagione 2023/24, composta da quattro spettacoli musicali, tre dei quali replicati anche al mattino per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il primo spettacolo, dal titolo Serenade, in scena domenica 19 novembre alle Fonderie Limone di Moncalieri, è un concerto con orchestra d'archi interamente dedicato alla musica del Romanticismo. Il secondo evento, Aiga, in scena venerdì 19 gennaio 2024 al Teatro Cardinal Massaia di Torino, è un racconto in musica e parole che dà voce al flusso dell'acqua. Una rappresentazione in varie tappe per porre l'accento sull'attuale dramma ambientale.

La stagione si chiude con gli spettacoli La Miniera e Il Naufrago, rispettivamente in scena il 15 marzo al Teatro Cardinal Massaia di Torino e il 3 maggio alle Lavanderie a Vapore di Collegno.



