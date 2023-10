Al Gem Forum di Valenza i protagonisti del distretto gioielliero

Dopo sette anni il distretto gioielliero si è riunito al Teatro Sociale di Valenza (Alessandria) per il 'Gem Forum', promosso dalla Fondazione Mani Intelligenti con Italian Exhibition Group / Vicenzaoro e il patrocinio del Comune. Un'occasione per parlare delle gemme con tutti i protagonisti del settore e gli enti del territorio. In agenda un confronto a più voci sugli asset del territorio, emblema del gioiello Made in Italy: competenze d'eccellenza, sostenibilità, digitalizzazione, strategie di brand, tematiche di filiera, formazione.

"Emerge - sottolinea Alessia Crivelli, presidente Mani Intelligenti e gruppo Aziende orafe di Confindustria Alessandria - l'esigenza di conoscere questo mondo per poterlo raccontare e valorizzare agli occhi di un consumatore sempre più informato.

Dal distretto e dal territorio una risposta coesa, che mette a sistema il know how unico di una tradizione gioielliera rinomata in tutto il mondo".

Valenza continuerà a 'brillare' ancora, da domani al 13 ottobre, per 'Oro, luce, meraviglia', evento organizzato da Comune e Istituto 'Cellini', sviluppandosi in diversi luoghi del centro.

Coinvolti studenti anche di scuole di Alessandria, Tortona, Casale, Vercelli, Torino e Genova. "Insieme ai docenti animeranno le numerose attività che, speriamo, coinvolgano anche tanti valenzani", sottolinea il sindaco Maurizio Oddone.

L'evento è realizzato con il contributo della Fondazione CrA, il supporto delle Fondazioni Slala e Mani Intelligenti.



