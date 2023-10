Valle (Pd),riapertura pronto soccorso Cuorgné grazie a cittadini

"Il presidente Cirio non si smentisce mai: il giorno prima dell'audizione in IV Commissione dei rappresentanti dei firmatari della petizione popolare, ecco che annuncia la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgnè. È chiaro che ha indossato elmetto e tuta da combattimento elettorale. Ma se siamo giunti a questo risultato, il merito va all'impegno condotto sul territorio e agli oltre 3mila cittadini che hanno firmato la petizione". Così Daniele Valle, consigliere regionale del Pd, sul pronto soccorso di Cuorgnè (Torino), che riaprirà l'8 gennaio 2024.

"Fatto l'annuncio e incassati gli applausi, bisogna scongiurare il rischio di un progressivo depotenziamento di questo presidio ospedaliero e l'unica strada è quella dell'assunzione del personale - aggiunge Valle - la giunta e l'assessore Icardi ascoltino l'allarme dei sindacati. Sarebbe una beffa pensare di tenere aperto il pronto soccorso ricorrendo ai "gettonisti", facendo assistere i pazienti da personale non adeguatamente formato".



