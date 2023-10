The Others 2023, al via il Coundown di eventi

A meno di un mese dall'inaugurazione dell'edizione 2023 di The Others Art Fair, in programma dal 2 al 5 novembre nuovamente nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni, nasce 'Countdown': un mese di eventi di avvicinamento alla Fiera, fondata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini.

Talk, presentazioni ed esposizioni dedicati all'arte nelle sue varie forme, con un calendario di due appuntamenti a settimana diffusi in città, dal 12 al 31 ottobre, grazie alla collaborazione con 7 spazi non profit: Otto Finestre, Muta Torino, Nisba Studio, ArtPhotò, Associazione Bastione, IDEM Studio e Il Cerchio e le Gocce.

"The Others è una fiera internazionale, che da Torino guarda al mondo senza però dimenticare il luogo in cui si trova", sottolinea Roberto Casiraghi.

Ne è un esempio anche la residenza d'artista di un mese a Torino, proposta nella scorsa edizione dal Comitato Piero D'Amore e vinta da Letizia Scarpello. Per confermare la sua natura di 'Factory', The Others lancia anche un'iniziativa di carattere ludico e unica nel suo genere: l''InterstellArt Cup", il campionato di biliardino che connette giornalisti, galleristi, artisti, curatori e collezionisti "per rompere tutti gli schemi e le distanze, incoraggiando nuovi intrecci ed occasioni di incontro. Una scelta alternativa, con la voglia di fare rete, a tratti un po' corsara, ma che vuol essere costruttiva, e anche un po' provocatoria".

Apre il programma il 12 ottobre a Otto Finestre, la presentazione del Libro "Sangue Muto" di Anna Campanini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA