Sciopero trasporto pubblico a Torino, 75% adesione per Usb

E' del 75% per il sindacato e del 44% per l'azienda Gtt l'adesione allo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Torino. La metropolitana funziona regolarmente, mentre per bus e tram sono state rispettate le fasce di garanzia. La protesta, indetta dal sindacato Usb, non riguarda solo Torino, ma anche altre città italiane.

Lo sciopero è stato indetto per chiedere salari e condizioni di lavoro dignitosi, ma anche gli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo per legge a 10 euro l'ora. E' in corso un presidio al deposito del Gerbido, a Torino, dove vengono raccolte le firme per due leggi di iniziativa popolare. Sono presenti i giovani di Cambiare rotta e Unione Popolare.



