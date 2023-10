Oltre 30.000 visite per la mostra Dorothea Lange a Camera

Sono stati più di 30.000 i visitatori della mostra Dorothea Lange. Racconti di vita e lavoro proposta a Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino da metà luglio a inizio ottobre. Tanti sono stati gli spunti di riflessione su temi attualissimi come la crisi climatica, le migrazioni e le discriminazioni che la mostra, e il seguitissimo programma di incontri, hanno offerto ai visitatori sempre attenti e curiosi, insieme alle esplorazioni sulla rappresentazione visiva della contemporaneità proposti nella mostra in Project Room Futures 2023: nuove narrative.

Dal 19 ottobre 2023, Camera si presenterà al suo pubblico con due grandi mostre e in una nuova veste, risultato dell'importante progetto di rinnovamento architettonico degli ultimi mesi, unito alla creazione di un innovativo, e unico in Italia, percorso visivo-tattile dedicato alla storia della fotografia. Protagonista a Torino sarà la grande antologica dedicata a uno dei maestri assoluti della fotografia del XX secolo, André Kertész, nelle sale espositive di Camera, con oltre centocinquanta immagini che ripercorrono l'intero percorso creativo del fotografo, mentre, in Project Room prenderà vita la collettiva Nuova Generazione. Sguardi contemporanei sugli Archivi Alinari dove quattro giovani artiste e artisti si confrontano con gli Archivi Alinari come fondamentali giacimenti di storie da reinterpretare e riproporre.

A queste due mostre si affiancherà una grande novità: l'esposizione multimediale permanente La storia della fotografia nelle tue mani, nella Manica Lunga. Una lunga time-line costruita attraverso immagini, testi, materiali video, nata dalla volontà di consentire a tutte e tutti, anche alle persone cieche o ipovedenti, di fruire dei testi, delle immagini e dei contenuti digitali.



