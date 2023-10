Nanni Moretti regista, debutto vip al Carignano di Torino

E' una serata importante per Nanni Moretti, al debutto teatrale con i "Diari d'amore", ovvero Dialoghi e Fragola e panna, due commedie di Natalia Ginzburg per le quali ha voluto Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli e Giorgia Senesi. Assistono allo spettacolo la figlia della scrittrice, Alessandra, psicanalista e studiosa di letteratura, e la nipote Caterina, che siede nel consiglio di amministrazione del Teatro Stabile di Torino. "E' una data storica, il debutto del maestro Nanni Moretti che nel teatro ha trovato una dimensione congeniale", commenta il direttore dello Stabile Filippo Fonsatti.

Gli ospiti della serata sostenuta dalla Fondazione Crt sono tanti: l'attore Silvio Orlando, la direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini, il direttore della Biennale di Venezia Alberto Barbera, il direttore dell'Emilia Romagna Teatro Valter Malosti, il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore, il presidente della casa editrice Einaudi Walter Barberis e il direttore Ernesto Franco, Domenico Scarpa, curatore per Einaudi delle opere di Natalia Ginzburg, lo scrittore Alessandro Perissinotto, gli attori e registi Michele Di Mauro e Jurij Ferrini, il futuro direttore del Torino Film Festival Giulio Base, il direttore de La Stampa Andrea Malaguti, il critico d'arte Luca Beatrice. Presente anche presidente e direttore del Museo del Cinema Enzo Ghigo e Gaetano De Domenico.

Fanno gli onori di casa il presidente dello Stabile di Torino Lamberto Vallarino Gancia e il direttore Filippo Fonsatti. C'è anche Alessandro Bianchi, general manager di Pirelli HangarBicocca e futuro presidente dello Stabile di Torino. Non mancano i rappresentanti delle istituzioni: la vicesindaca di Torino Michela Favaro, l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, il prefetto Donato Giovanni Cafagna, il segretario generale della Fondazione Crt Andrea Varese.

Lo spettacolo apre la stagione dello Stabile di Torino e sarà poi in tournée fino a giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA