Marsiaj, il mio successore? Sarà forte con visione del Paese

"Lascerò l'Unione industriali nelle mani di qualcuno forte con una visione del mondo e del Paese.

Dobbiamo guardare avanti e non pensare alle poltrone, individuare processi di crescita del territorio perché questo fa bene al Paese". Così Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino dal 2020, a proposito della fine del suo mandato a luglio del prossimo anno. L'assemblea che si terrà prima dell'estate nominerà il nuovo presidente.

"Ci sono tanti esponenti dell'Unione industriali che hanno caratteristiche per ricoprire questo ruolo. Sarà come sempre un processo lineare e semplice, non ci saranno problemi", ha detto Marsiaj. Tra i possibili candidati Marco Gay, numero uno di Confindustria Piemonte, Stefano Serra, attuale presidente dell'Amma e Marco Boglione, presidente di BasicNet.



