Il Galà dei Germana Erba's Talents a Montecatini Terme

I Germana Erba's Talent, che poche settimane fa si sono esibiti davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella, vanno in trasferta in Toscana. Domenica 22 ottobre alle 17 al Teatro Verdi di Montecatini andrà in scena il nuovo Galà di musical, danza e teatro con incasso a favore delle borse di studio di questi giovani.

La kermesse, che vede protagonisti 140 giovani danzatori-cantanti-attori, spazia dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, a quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, alla danza contemporanea. Si susseguono scene del teatro musicale più amato come Grease, Mamma Mia! o Mary Poppins e di operette quali Al cavallino bianco, a coinvolgere il pubblico insieme a opere di danza di Čajkovskij, Drigo e Deldevez e a un estratto del best seller G.E.T. Piccolo Principe. A incorniciare lo spettacolo, momenti molto evocativi come il celebre coro del Va' pensiero di Verdi.

I Germana Erba's Talents sono ospiti di importanti teatri quali il Teatro Manzoni di Roma, il Teatro Alfieri di Asti, il Sociale di Pinerolo, i Teatri Alfieri e Colosseo di Torino, e hanno inaugurato per più edizioni consecutive il Festival Ferie di Augusto al sito archeologico di Bene Vagienna. Il brand G.E.T. nasce dal Liceo Germana Erba, istituto di eccellenza che, in quasi trent'anni anni di attività ha diplomato oltre 800 allievi. Tra questi, Federico Bonelli primo ballerino dal 2003 al 2022 al Royal Ballet e direttore artistico del Northern Ballet, Leonardo Cecchi, attore e cantante di fama internazionale, amatissimo per il ruolo del protagonista Alex nella serie TV Alex & Co e Haroun Fall, co-protagonista per il piccolo schermo nel 2021 con la serie Zero.



