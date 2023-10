"No, la Juve non mi ha mai cercato": così il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, smentisce le voci che in passato lo avevano accostato ai bianconeri. "L'Italia però mi piace molto - ammette l'allenatore - e ci vengo molto spesso in vacanza. E poi si mangia davvero bene...".

Ha parlato in un incontro dal titolo "Dialoghi sul talento con Pep Guardiola", al Palazzetto dello sport di Cuneo, rivolto agli studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA