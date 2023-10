Calcio: Juve; Christillin, ricapitalizzazione segnale forte

"Penso si vada verso un futuro positivo. Domani a Torino si celebreranno i 100 anni della proprietà della famiglia Agnelli. Credo sia un segnale forte nell'anno del centenario, un reinvestimento di altri 200 milioni per sanare una situazione che non può che portare a miglioramenti sia sul campo che fuori". Così Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e tifosa bianconera, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Ci attendiamo - aggiunge - un futuro più tranquillo di quanto la Juve e i tifosi abbiamo vissuto in quest'ultimo anno.

Tantissimi auguri e grazie alla famiglia Agnelli, unico caso al mondo di una stessa proprietà in una squadra di vertice per 100 anni".

Infine Christillin parla della vicenda Pogba: "Una grandissima tristezza, anche umana. Questo ragazzo sta soffrendo, ha fatto cose che non doveva fare, c'è stato anche un ambiente di amicizie e di famiglia che non hanno reso le cose più facili e semplici. La serenità di cui avrebbe avuto bisogno certamente non l'ha trovata né in famiglia né nella sua cerchia di amici. È una pagina che al momento si chiude, lui ha trent'anni, non è che la vita finisce lì, ma è una gran tristezza per lui. Gli facciamo gli auguri umanamente, speriamo si riprenda.

Calcisticamente, credo sia la parola fine per la sua storia in Italia".



