Calcio: 60% Alessandria a una cordata, firmato preliminare

Formalizzato il contratto preliminare della cessione del 60 per cento delle quote dell'Alessandria Calcio (Serie C) a una cordata di imprenditori che fa capo ad Andrea Molinaro (Verdeidea Srl, azienda novarese che si occupa tra l'altro di logistica, servizi e mense scolastiche). A rappresentarli l'avvocato alessandrino Cesare Rossini L'operazione - come si legge in un comunicato ufficiale della società alessandrina- permette di dare il via a un nuovo corso per i Grigi, "innovativo e inclusivo, in grado di garantire maggior stabilità e serenità al club e di aumentarne anche la vicinanza con il territorio".

In accordo con i nuovi compratori Enea Benedetto - fino a oggi detentore della quota di maggioranza con Alain Pedretti (40%), nell'operazione rappresentato dall'avvocato Giuseppe Pipitone - resterà presidente. La direzione tecnica, invece, sarà affidata a Ninni Corda. Anche il settore giovanile avrà maggiore forza, grazie al supporto di Flavio Tonetto, imprenditore alessandrino ed ex calciatore grigio negli Anni '80.

"L'Alessandria non è di Enea Benedetto, non è di Alain Pedretti e di nessun altro - sottolinea il presidente - ma appartiene alla città, alla collettività, ai dipendenti e ai tifosi. Ho agito e agirò sempre per il suo bene. Tutti noi siamo semplici 'amministratori pro tempore' di una storia di un club ultracentenario che ha come casa un tempio del calcio nazionale.

Finché mi sarà permesso, garantirò una gestione finanziaria del club sana e da buon padre di famiglia".



