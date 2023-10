BasicNet apre per la prima volta l'archivio storico MoodRoom

Il Gruppo BasicNet partecipa alla settima edizione di ApritiModa, un progetto ideato da Cinzia Sasso che dal 2017, per un weekend all'anno, porta il pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda. La tematica scelta per l'edizione 2023 è "La moda sportiva italiana".

Il Gruppo BasicNet per la prima volta apre al pubblico le porte della MoodRoom, uno spazio curato da BasicGallery, l'archivio storico aziendale che conta 28mila pezzi. Il percorso inizia con una panoramica sulla storia di BasicNet, azienda che affonda le sue radici nel 1994, nata dalla trasformazione del vecchio Maglificio Calzificio Torinese. La prima tappa è la MoodRoom, un luogo dedicato all'esposizione dei capi storici e di alcuni style più recenti dei principali marchi del Gruppo BasicNet: Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt, Briko e Sebago. Un corposo archivio storico composto esclusivamente da apparel e accessori, selezionati dai brand manager, allestito a inizio 2021 nell'open space di 700 metri quadri al pianterreno di corso Verona 15/c, all'interno del BasicVillage Torino. Scopo della MoodRoom è fornire ai designer dei Centri Ricerca&Sviluppo di BasicNet - ma anche a designer esterni, che collaborino per co-branding o collezioni speciali - uno strumento d'ispirazione per la creazione di nuove e future collezioni, che siano coerenti con il Dna dei marchi di riferimento e il loro heritage Il fatturato del Gruppo, dopo la pandemia, ha recuperato nel 2022 i risultati pre-Covid superandoli, con vendite aggregate di 1,27 miliardi euro e un consolidato di oltre 386,1 milioni (+30% rispetto al 2021). Il consolidato del primo semestre 2023 ha segnato un +10.9% anno su anno, con 180 milioni di fatturato.





