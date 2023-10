Accademia Pinerolo, incontri con gli artisti prima dei concerti

La Stagione concertistica 2023-2024 dell'Accademia di musica di Pinerolo (Torino) curata da Claudio Voghera svela la line-up dei quindici concerti in cartellone, con un augurio che è già nel titolo, Arioso. Si inaugura il 10 ottobre con Pietro De Maria e prosegue fino a maggio con artisti di grande fama internazionale e giovani concertisti pluripremiati che alternano repertori classici a programmi innovativi e contemporanei, spaziando dal recital virtuosistico di pianoforte o violino all'amatissima musica da camera.

La settimana dopo, il 17 ottobre, nel recital del violinista cinese di formazione europea Ning Feng, Premio Paganini nel 2006, figurano, anzi, risuonano, le vette più alte delle possibilità virtuosistiche di questo strumento. Prima di Natale sono quattro gli appuntamenti in cartellone: il più atteso è il concerto del 14 novembre con il Trio formato da Roberto Plano, tra i più brillanti pianisti della sua generazione, e da due musicisti di primo piano della Juilliard come Lauri Smukler e Darrett Adkins che interpretano l'integrale dei trii di Rachmaninoff a 150 anni dalla nascita.

Tra le novità spiccano 6 incontri con gli artisti poco prima del concerto, pensati per dare al pubblico la possibilità di dialogare con grandi nomi o di lasciarsi incuriosire da progetti musicali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA