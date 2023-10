Libri, a Torino 'Portici di Carta' fa il pienone

Sold out a Portici di Carta. I due chilometri di librerie a cielo aperto nel centro storico di Torino sono stati accompagnati ieri e oggi da oltre 100 appuntamenti, a ingresso gratuito, che hanno registrato il tutto esaurito.

I promotori della kermesse esprimono "grande soddisfazione per un evento che ha unito attorno al libro la comunità di lettrici e lettori di ogni età e ospitando scrittori e scrittrici da tutta Italia, autori internazionali, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari".

A popolare il 'serpentone' delle bancarelle sono state 63 librerie, 69 editori e 49 espositori. "Una festa - dicono gli organizzatori - impreziosita da una dedica importante, quella a Milan Kundera, e da un focus sulle case ospiti di questa edizione, Adelphi e Clichy".

Fra i titoli che hanno riscosso maggiore successo di vendita si segnalano l'ultimo romanzo di Felicia Kingsley, 'Una ragazza d'altri tempi', il cui firmacopie è durato cinque ore, e, per le narrative straniere, 'Il vento conosce il mio nome' di Isabel Allende e 'Chi è nudo non teme l'acqua' di Matthieu Aikins. Tra i gialli più richiesti figurano 'Un semplice caso di infedeltà' di Jacqueline Winspeare e 'Non si uccide il primo che passa' di Christian Frascella. Nella saggistica, al top ci sono 'All'arme! All'arme! I priori fanno carne!' di Alessandro Barbero e 'Italo' di Ernesto Ferrero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA