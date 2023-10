A Torino la cultura digitale, un festival con 3.000 partecipanti

Oltre duecento relatori tra imprese, startupper, artisti, sportivi, giornalisti e comunicatori, amministratori pubblici, formatori, politici esperti ed innovatori in ambito digitale: sono i numeri del Festival del Digitale Popolare, che dal 6 all'8 ottobre, a Torino, ha portato il dibattito su temi destinati a condizionare, nell'immediato futuro, la società, l'economia e gli stili di vita. "Il Festival - spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale - è nato per lavorare costantemente sulla crescita di una matura cultura digitale. Il successo di questa seconda edizione racconta che stiamo facendo bene. Tra presenze e on line siamo sopra i tremila partecipanti, un dato migliore rispetto al primo anno. Rinnoviamo l'appuntamento per il 2024 a Torino, con l'idea magari, come suggerito dall'Assessora Chiara Foglietta, di aprire l'evento alle piazze per portare il digitale ancora più vicino ai cittadini".

"L'auspicio - ha detto il Sindaco Stefano Lo Russo intervenuto per un saluto in chiusura della mattinata - è che Torino continui ad essere un luogo di discussione di questi temi e il fatto che si metta al centro come rendere effettivamente popolare, alla portata di tutte e tutti, ciò che il digitale può offrire, è la cosa più importante".

Tra gli ospiti della seconda edizione, intitolata 'Futura - a misura d'umanità', vi sono stati ministri Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il direttore dell'Agenzie delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, la cantautrice Levante, il professore del web Vincenzo Schettini.

Uno dei temi del festival è stato il Pnrr. A questo proposito, Gentiloni ha sottolineato che "solo per digitale e innovazione ci sono 40 miliardi di investimento per la banda ultra larga, digitalizzazione Pa e piano transizione 4.0 per l'industria".



