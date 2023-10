Vino: nella guida Slow Wine entrano 141 nuove cantine

Sono 141 le novità nella guida Slow Wine 2024, pubblicata da Slow Food Editore e presentata oggi al Superstudio Maxi di Milano. Le cantine segnalate sono 2006, di cui 1143 certificate biologiche, biodinamiche oppure in conversione dai sistemi agricoli convenzionali. Le Chiocciole, che Slow Food assegna alle aziende che meglio interpretano i valori vicini alla sua filosofia del 'buono, pulito e giusto', sono 238; altre 198 cantine sono state insignite della Bottiglia, simbolo di un'eccellente qualità organolettica.

"Valorizziamo l'Italia del vino monopolizzata dalle grandi denominazioni", il messaggio dell'associazione fondata da Carlo Petrini.

Tra le new entry, l'azienda agricola Schirru di Orroli (Sud Sardegna), a cui è andato il premio alla Novità dell'anno. A Cristina Varchetta di Cantine degli Astroni di Napoli è stato consegnato il premio per l'Accoglienza in cantina; quello al Giovane Vignaiolo è andato a Edoardo Dottori di Maiolati Spontini (Ancona); il premio per la Viticoltura sostenibile se l'è aggiudicato Chiara Boschis, dell'azienda agricola E. Pira e figli - Chiara Boschis di Barolo (Cuneo); quello Slow Wine Coalition alla Solidarietà è stato consegnato a Giulio Francesco Bagnale, della cooperativa agricola Arteteke di Barile (Potenza) mentre Francesco Marone Cinzano, della cantina Col d'Orcia di Montalcino (Siena), ha ricevuto il premio alla Carriera. La guida, giunta alla 14esima edizione, sarà in libreria dall'11 ottobre.



